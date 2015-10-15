У Кличко предлагают правительству изменить законодательство относительно водоснабжения

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. «Киев вошел в отопительный сезон и мы вполне осознаем, что эта зима будет очень непростая, ведь для каждого киевлянина значительно возросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Мы должны защитить интересы жителей столицы и обеспечить надлежащее качество услуг. Платя более 40 грн за кубометр горячей воды, человек должен иметь гарантию ее качества или иметь право на снижение размера оплаты, если услуга была оказана некачественно. Именно поэтому мы разработали проект постановления Кабинета Министров «О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров относительно перерасчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды». Проект документа обеспечивает установление более жестких, а главное четких требований к исполнителям жилищно-коммунальных услуг. Он уже подписан Киевским городским председателем Виталием Кличко и направлен на рассмотрение Кабинета Министров», – сообщил заместитель председателя КГГА.

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По словам Петра Пантелеева, действующее законодательство не дает потребителю всех рычагов воздействия на исполнителей услуг и не имеет четких ответов, когда он имеет право на перерасчет.

«Мы вводим четкие параметры качества для предоставления услуги горячего водоснабжения. Если в течение 2 минут после открытия крана горячая вода не достигнет нормативной температуры (50°C), потребитель имеет право на перерасчет. Жильцам домов, где нет домовых счетчиков тепла, необходимо исключить из оплаты стоимость отопления, ведь во многих домах отопление лестничных клеток просто отсутствует. Мы также требуем, чтобы была введена норма автоматического перерасчета, если услуга отопления или горячего водоснабжения была прекращена и не предоставляется более 12 часов», –пояснил он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что городские власти надеются на поддержку правительства в этом вопросе, ведь внедрение этих норм значительно усовершенствует механизм защиты интересов потребителя перед монополистами.

Справочно. Проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета министров относительно перерасчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды» вносит изменения в постановления КМУ № 151 от 17 февраля 2010 г. и № 630 от 21 июля 2005 г.

Вопрос качественных и количественных показателей жилищно-коммунальных услуг определены:

постановлением КМУ № 151 от 17 февраля 2010 г. «Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества»;

постановлением КМУ № 630 от 21 июля 2005 г. «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг с централизованного отопления, поставки холодной и горячей воды и водоотведения».