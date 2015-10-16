Новая кольцевая дорога Киева должна пройти через Вышгород, Бровары, Борисполь, Обухов, Васильков - кандидат в мэры

Об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от партии "Видродження", бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров. По его мнению, построение нового "большого кольца" вокруг столицы является вопросом политической воли местной власти.

"Только с принятием этого политического решения под проект найдутся инвестиции. Дальше не понадобится никаких специальных действий власти, поскольку Киев получит перспективу развития, начнет превращаться в город удобный и комфортабельный для проживания. В пределах новых территорий столицы можно будет перейти на застройку 1-2 этажными домами. Эти новые районы будут соединены скоростными, практически бесшумными железнодорожными магистралями. Так развивался Париж, Амстердам и Барселона», - заявил Юрий Ехануров.

Киев уже давно нуждается в расширении своих границ, нынешние – давно не отвечают потребностям времени, заявляет кандидат.

«Если мы хотим превратить Киев в современный мегаполис, нам нужно расширять его границы. Вместе с построением новой кольцевой дороги нужно строить и новые мосты на севере и юге столицы", - убежден Юрий Ехануров.