Завершение строительства Подольского моста решит проблему пробок между Левым и Правым берегом Киева - Ехануров

Без его завершения решить проблему автомобильных пробок между Левым и Правым берегом столицы невозможно, заявил кандидат на пост мэра столицы от партии "Видродження" Юрий Ехануров.

По его словам, этот вопрос должен стать одним из ключевых в работе нового главы Киева.

"Подольский мост стоит недостроенным уже десять лет. В то время как он позарез нужен почти миллиону киевлян, большинство которых работает на Правом берегу и каждый день вынужден простаивать в автомобильных пробках. Сейчас строительство моста близко к завершению, но надо убедить руководство страны выделить на это необходимые средства. Также нужно решить проблему отселения жителей части дачной застройки. По позитивному прогнозу, завершить все эти работы можно через 2 года. После введения Подольского моста в эксплуатацию, передвигаться по Киеву станет удобнее, это приблизит качество жизни и работы в столице до европейского", - заявил Юрий Ехануров.