Кличко: в первом в Киеве центре коммунального сервиса киевлян обслуживают по 5-7 минут

Центр будет предоставлять консультации, информационную и правовую помощь киевлянам по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

"Мы находимся в первом в Киеве современном центре предоставления коммунальных услуг. Мы знаем, насколько сложно или бюрократично получить консультацию или необходимую информацию, например, по оплате услуг ЖКХ,- сказал мэр. - Кроме того, что в этом помещении сделали ремонт, главное - здесь изменили систему предоставления услуг. Центр работает без выходных с 8:00 утра до 21:00, чтобы было удобно получать услуги. Также ввели электронную очередь. Сегодня в течение дня, хотя рабочий день еще не закончился, через центр уже прошло более 500 человек", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Центр коммунального сервиса - это экономия времени и удобство в получении услуг для киевлян. И отметил, что на обслуживание человека тратится в среднем 5-7 минут.

"Киевляне должны получать в максимально короткие сроки качественные услуги, необходимые консультации, справки. И наша задача - чтобы такие центры были в каждом районе Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.

В Центре коммунального сервиса киевляне могут получить более 40 видов услуг. Так, к услугам посетителей в центре: администратор-консультант, деловод-специалист по вопросам миграционного законодательства, юрист, специалист по льготам и субсидиям. Житель имеет возможность проконсультироваться в части всех вопросов по предоставлению услуг водо-, тепло-, газоснабжения, а также получить рекомендации юриста о порядке действий в случае возникновения спорных вопросов, получить справку у паспортиста, узнать, как осуществлять платежи и заполнять квитанции и тому подобное.

На территории Центра работают банкомат и терминал самообслуживания, а также банковское отделение.