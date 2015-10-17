Кличко: Столичная власть делает все, чтобы не допустить застройки зеленых зон

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, инспектируя работы по обустройству парка возле озера Тельбин на Березняках.

Он подчеркнул, что превращение Киева в город парков и скверов является одним из приоритетов столичной власти. Виталий Кличко отметил, что всего в этом году отремонтировано и обустроено 48 новых зеленых зон. По словам мэра, одной из таких зон является парк возле озера Тельбин на Березняках.

Кличко напомнил, что вокруг земельного участка возле Тельбина долго велись споры между застройщиком и местными жителями. Мэр Киева добавил, что в свое время этот участок Киевсовет выделил одному из застройщиков для строительства объектов спортивной инфраструктуры. В то же время, подчеркнул он, застройщик отказался от строительства спортивных объектов, однако решил построить еще несколько жилых домов, что вызвало протестные акции.

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«Жители были возмущены, потому что действительно в Киеве не хватает парков и зеленых зон. Мы смогли убедить застройщика отказаться от этого участка в пользу общины Киева и мы сегодня открываем еще один парк. Работы по завершению его обустройства продолжаются и жители Березняков смогут здесь проводить свой досуг», – сказал Кличко.

Сейчас в парке возле озера «Киевзеленстроем» высажено 85 деревьев, более 100 кустарников и цветников. Вместе с работниками «Киевзеленстроя» деревья высаживали и местные жители, к которым впоследствии присоединился и Кличко. Во время работ по озеленению, местные жители выразили обеспокоенность, чтобы впоследствии парк не претерпел мародерства – не были повреждены газоны и сломанные скамейки.

«К сожалению, я не могу в одиночку охранять парк. К этому должны приобщаться и местные жители. Видите, что кто-то занимается мародерством, – вызывайте полицию», – подчеркнул Кличко.

На территории парка создано 15 тыс. кв. м новых газонов. Кроме того, с помощью меценатов было сделано дорожки, установлены парковые скамейки и урны. Также обустроена часть беговой дорожки, 2 пандуса к озеру, реконструированы опоры освещения, отремонтированы ступени. До ноября этого года также будет установлена детская площадка, а впоследствии – обустроено футбольное поле и поле для игры в волейбол. Обустройство парка продолжается.

Кроме того, Кличко посетил в Соломенском районе парк «Орленок», где была завершена реконструкция.