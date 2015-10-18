Столичную власть обвинили в использовании админресурса

Об этом заявили в Киевской городской организации партии "УКРОП".

«Фактически, в коммунальном помещении, то есть в здании, которое принадлежит всей киевской общине, происходит фасовка агитационных материалов одного из кандидатов от провластной партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Фасовка и хранение агитационных материалов, в частности агитационной газеты «Версия», что принадлежит провластной партии - это высшее проявление циничного отношения власти к киевским избирателям. Это явное нарушение равных условий осуществления агитации», - сообщил с места событий кандидат в депутаты Киевсовета от УКРОПа Роман Григоришин.

В партии напомнили, что согласно законодательству, политические партии должны иметь равные справедливые условия проведения политической деятельности, а использование коммунальных помещений без согласия общественности для проведения любых агитационных процессов является недопустимым в демократическом государстве.

Как сообщают общественные активисты, сейчас на месте работает патруль полиции.

Активисты вместе с представителями УКРОПа и других политических организаций подали заявление об осуществлении столичной властью и политической силой «Блок Петра Порошенко «Солидарность» правонарушений относительно незаконного использования провластной партии в своих агитационных целях коммунального помещения, в том числе здания избирательного участка.

Как говорится в заявлении, УКРОП требует немедленного рассмотрения дела и призывает все политические партии осуществлять свою деятельность исключительно в рамках законодательства Украины и прекратить любые спекуляции над избирательным процессом.