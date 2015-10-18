В Киеве сегодня откроют обновленный кинотеатр "Жовтень"

В Киеве сегодня состоится торжественное открытие обновленного после пожара кинотеатра "Жовтень".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Официальная церемония открытия состоится в 16:00. Символическую ленточку торжественно перережет Киевский городской голова Виталий Кличко.

Зрителей ждут два больших кинозала: на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест. В помещении оборудован современный конференц-зал, кафе и гардероб. Во время ремонта в здании обновили два фойе, административные, инженерные помещения, а также помещение охраны.

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Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре "Жовтень" на Подоле произошел 29 октября 2014 года. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

31 октября депутаты Киевсовета решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра "Жовтень".

Кроме того, городской голова Киева Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА найти источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра "Жовтень".

17 января 2015 года Кличко подписал распоряжение о реконструкции здания целостного имущественного комплекса «Кинотеатр «Жовтень».