В Киеве состоялось открытие отреставрированного кинотеатра "Жовтень" (фоторепортаж)
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня принял участие в церемонии открытия после реконструкции кинотеатра "Жовтень".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы.
Обновленный кинотеатр оборудован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.
Городской голова столицы отметил, что власть взяла на себя обязательства как можно быстрее отремонтировать кинотеатр и выполнила свои обещания.
Также столичная власть инициирует предоставление здания "Жовтня" статуса исторического памятника.
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Справка УНИАН. 29 октября 2014 в кинотеатре "Жовтень" на Подоле произошел пожар, ликвидация которого продолжалась 5 часов. Здание кинотеатра было значительно повреждено.
По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находились под домашним арестом. Впоследствии поджигатели получили условные сроки.