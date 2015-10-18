В Киеве состоялось открытие отреставрированного кинотеатра "Жовтень" (фоторепортаж)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы.

Обновленный кинотеатр оборудован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Городской голова столицы отметил, что власть взяла на себя обязательства как можно быстрее отремонтировать кинотеатр и выполнила свои обещания.

Также столичная власть инициирует предоставление здания "Жовтня" статуса исторического памятника.

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Справка УНИАН. 29 октября 2014 в кинотеатре "Жовтень" на Подоле произошел пожар, ликвидация которого продолжалась 5 часов. Здание кинотеатра было значительно повреждено.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находились под домашним арестом. Впоследствии поджигатели получили условные сроки.