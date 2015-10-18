Кличко на открытии "Жовтня" заявил, что теперь кинотеатр соответствует всем современным критериям

«Сегодня настоящий праздник не только для подолян, но и для всех киевлян – мы открываем после реконструкции легендарный кинотеатр «Жовтень». Год назад ночью кинотеатр сгорел. Перед нами встала серьезная задача – восстановить «Жовтень», выдающееся место для киевского зрителя. И сегодня мы открываем кинотеатр, который отвечает всем современным критериям и нормам: по комфорту, оборудованию, технологиям энергосбережению», – отметил городской голова.

Кроме того, обновленный кинотеатр оборудован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

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Мэр отметил, что «Жовтень» действительно один из лучших коммунальных кинотеатров Киева, которому могут позавидовать даже столичные коммерческие кинотеатры.

Кличко отметил, что столичная власть взяла на себя обязательства как можно быстрее отремонтировать кинотеатр. «И мы справились. Хочу поблагодарить строителей, которые работали над восстановлением «Жовтня» днем и ночью, и успели все сделать к запланированной дате. Я почти каждую неделю заезжал сюда и видел, как меняется кинотеатр. Мы взяли обязательство открыть кинотеатр в октябре и мы свое обязательство выполнили», – сказал мэр.

Также он отметил, что столичная власть выступает с инициативой присвоить зданию «Жовтня» статус исторического памятника.

Мэр выразил уверенность, что «Жовтень» и в дальнейшем будет радовать зрителей хорошими фильмами и будет одним из центров культурной жизни Подола и столицы.

Кличко подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в городе и стране, киевская администрация находит возможности и средства для восстановления и развития инфраструктуры города. «Мы нашли средства, чтобы инвестировать, в частности, в культуру. Шаг за шагом мы меняем наш город», – сказал мэр Киева.