К отоплению подключено уже 96% столичных домов
12:23, 19 октября 2015Киев
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В Киеве подключили к отоплению более 96% жилых домов.
96% домов в Киеве уже отапливаются / flickr.com/photos/pricklypearbloom
ПАО "Киевэнерго" по состоянию на 7:00 19 октября подключило к центральному отоплению 9884 жилых домов в Киеве (управляемые коммунальными ЖЭО, ЖСК, ОСМД и ведомственные дома), что составляет 96,3% от общего количества.
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Как сообщает пресс-служба компании, дома обслуживаемых коммунальными ЖЭО, подключены на 98%.
Также подключены к отоплению 525 детсадов, что составляет 99,4% от общего количества, 496 школ (99%) и 444 лечебных учреждения (94%).
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