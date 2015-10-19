К отоплению подключено уже 96% столичных домов

ПАО "Киевэнерго" по состоянию на 7:00 19 октября подключило к центральному отоплению 9884 жилых домов в Киеве (управляемые коммунальными ЖЭО, ЖСК, ОСМД и ведомственные дома), что составляет 96,3% от общего количества.

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Как сообщает пресс-служба компании, дома обслуживаемых коммунальными ЖЭО, подключены на 98%.

Также подключены к отоплению 525 детсадов, что составляет 99,4% от общего количества, 496 школ (99%) и 444 лечебных учреждения (94%).