Кличко проверил готовность снегоуборочной техники к работе зимой

Он отметил, что техника соответствует европейским стандартам, передает пресс-служба КГГА.

"Киев – это европейская столица. Поэтому коммунальная техника, в том числе снегоуборочная, тоже должна соответствовать европейским стандартам. Мы сейчас посмотрели на технику для работы в осенне-зимний период. Она маневренная, качественная, комфортная и соответствует стандартам современной европейской столицы. И надеюсь, с этой техникой коммунальные службы города смогут более эффективно работать и быстро и качественно убирать улицы", – отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что за средства городского бюджета в период с декабря 2014 до октября 2015 года было приобретено 67 единиц техники на сумму 107,9 млн грн. Это разнообразная снегоуборочная техника, которая разбрасывает соль и чистит дороги от снега, в частности, трактора.

Кроме того, мэр отметил, что столичная власть ремонтирует и подержанную коммунальную технику, чтобы продлить ее срок эксплуатации. Так, в 2015 году было отреставрировано более 20 единиц импортной техники, которая была в запущенном состоянии.

"Ремонтируем старые машины, находим возможность продлить их срок работы, чтобы они дольше служили. Например, машины MAN – им 21 год, но техническое состояние очень хорошее. Поэтому можем также закупать технику, которую списывают на Западе, но она находится в прекрасном состоянии. Она надежная, эффективная и еще лет 10 будет служить", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что столичная власть делает все, чтобы снег зимой не создавал особых неудобств и препятствий для киевлян при передвижении по городу.

"Мы готовы к зиме, техника готова. Надеюсь, что последствия непогоды, если она будет, мы сможем эффективно и быстро преодолеть", – отметил Кличко.