У Кличко отремонтировали и передали 17 автомобилей скорой помощи в зону АТО

"Несколько лет назад чиновники закупили авто. Мы сделали проверку и выяснили, что некоторые автомобили были приобретены за большие деньги, но использовались не по назначению - возили чиновников. Два джипа мы переоборудовали, и теперь они будут использоваться по назначению - для помощи людям", - отметил Кличко.

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Мэр отметил, что столичная власть стремится довести медобслуживание до европейских стандартов. "От того, как оперативно скорая доедет на вызов, зависит жизнь и здоровье людей. В Киеве за сутки регистрируют около 2200 вызовов скорой. И в среднем скорая помощь доезжает до места назначения за 10 минут, что соответствует показателям многих европейских стран", - отметил мэр Киева.

Кличко рассказал, что по состоянию на сентябрь 2015 года Киев имеет 650 карет скорой помощи. Городская власть полностью реорганизовала структуру "Киевмедспецтранса". Это позволило, в частности, и восстанавливать в ремонтных мастерских предприятия автомобили Киевской скорой, которые простаивали годами заброшенными. 17 из них оборудовали всем необходимым и отправили в зону АТО.

Кличко подчеркнул, что медицинский сервис в столице должен быть на высоком уровне, чтобы машины скорой приезжали оперативно, были оборудованы всем необходимым и оказывали качественную помощь. "Наша задача - улучшать качество сервиса и оперативность работы, ведь речь идет о помощи людям, которые не могут ждать, ибо время - это вопрос жизни", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко также вручил тридцати работникам "Киевмедспецтранса", которые вывозили раненых с Площади во время Революции Достоинства, отличия Киевского городского головы.