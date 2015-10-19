ГАИ предупреждает водителей о тумане и задымленности на дорогах Киевщины

ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах Киевской области из-за тумана и задымленности.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управлении Госавтоинспекции в Киевской области.

В частности, как отметили в ГАИ, на сегодняшний день в связи с тлением торфа на территории области участились случаи задымления. Кроме этого, в осенний период увеличилась и туманность.

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В связи с этим Госавтоинспекция Киевской области советует водителям двигаться только с включенными противотуманными фарами и с ближним светом фар, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и воздерживаться от резкого торможения.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, по состоянию на 19 октября в 11 районах Киевской области зафиксировано 24 очага тления торфа на общей площади около 122 га.