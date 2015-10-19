Столичная власть нашла средства на школу, которую не могли достроить 21 год

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции недостроенных объектов социальной инфраструктуры в Дарницком районе столицы.

"Я не понаслышке знаю обо всех проблемах этого района, и я взял на себя обязательства выполнить свое обещание. Мы нашли средства в городском бюджете и уже в следующем году мы сможем достроить детсад на 220 мест, а в 2017-м откроем школу на 1080 мест. И мы это сделаем", – подчеркнул Кличко.

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Мэр также в шутку поспорил с руководителем компании, которая будет достраивать детсад и школу, что строители смогут завершить объекты в срок. "Я в очередной раз с удовольствием проиграю этот спор, ведь на самом деле знаю, что детсад и школу мы достроим вовремя, как успели в кратчайший срок закончить ремонт кинотеатра "Октябрь", – отметил Киевский городской председатель.

Кличко добавил, что в этом году городская власть впервые за много лет открыла в столице два новых детсада и две новые школы. "Мы также в этом году выделили рекордную сумму на восстановление инфраструктуры города. Также мы выделили средства на надбавки бюджетникам, в частности учителям и воспитателям детских садов. Шаг за шагом мы решаем проблемы, которые годами накапливались в городе", – подчеркнул Кличко.