Кличко: В Киеве к отоплению подключены почти все коммунальные дома

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба КГГА.

При этом Кличко заверил, что жители тех домов, которые через аварийные ситуации пока без тепла, платить за него не будут.

«Киевляне не должны платить за те услуги, которые они не получили», - сказал мэр Киева. Кличко отметил, что из-за понижения температуры отопительный сезон в Киеве начался раньше 15 октября. Мэр также напомнил, что столичная власть установила более 3000 домовых теплосчетчиков, а к концу года их будет 4000, что позволит киевлянам экономить до 30 процентов на счетах за тепло.

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Кроме того, Кличко отметил, что сегодня проверял состояние готовности спецтехники «Киевавтодора» к работе в осенне-зимний период. «Мы закупили дополнительную современную технику. Я убежден, что со всеми вызовами мы справимся. Неожиданных ситуаций быть не должно», - сказал мэр Киева.