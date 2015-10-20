Кличко рассчитывает избежать коллапса на дорогах, заранее подготовив новую снегоуборочную технику - эксперт

Главе столичной администрации Виталию Кличко скорее всего, удастся избежать ошибок своих предшественников, которые привели к транспортному коллапсу из-за снегопадов в марте 2013 года.

Об этом заявил Алексей Заика, заместитель главы ОО «Центр правовой помощи «ИСКРА» по вопросам ЖКХ, комментируя закупку городом новой снегоуборочной техники для «Киевавтодора», пишет «Єдність».

“Кличко решил подойти к зимней непогоде, как это не странно, «по-хозяйски», начав, образно говоря, готовить «сани еще летом». Впервые город может похвастаться закупкой сразу 67 снегоуборочных машин. Очень важно, что у Кличко решили не экономить на подготовке к зиме, и выделили необходимые на это деньги. Таким образом, если матушка-природа не преподнесет особых сюрпризов, новой техники плюс той, что уже была в "Киеватодоре", будет достаточно для очистки дорог в 10-ти районах Киева, - отметил эксперт.

По его словам, зимой проявляется вся эффективность или неэффективность хозяйственной деятельности городской власти. Непогода способствует выявлению недоработок в транспортной и коммунальной сферах.

“Во время снегопадов киевляне возмущались работой Черновецкого и Попова. Многочасовые пробки, нечищеные тротуары доставляли немало хлопот жителям столицы. Если же Кличко, закупив необходимое количество техники, в случае победы на выборах, организует правильное взаимодействие коммунальщиков во время снегопадов, это будет довольно значительным результатом его работы, - подчеркнул Алексей Заика.