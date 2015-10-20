В Киеве завершают проект по утеплению 12 учебных заведений

В рамках пилотного проекта с проведения термосанации до конца ноября-начала декабря заработают полностью утепленные 11 детсадов. Ожидаемая экономия на энергоресурсах составит около 40-45%.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время проверки работ по термосанации детсадов № 654 в Соломенском и № 424 в Печерском районах Киева.

«Впервые за последние годы команда мэра Виталия Кличко проводит столь масштабную деятельность, направленную на внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение теплосбережения в помещениях учебных заведений. В частности, на пилотный проект по термосанации 12 учебных заведений было потрачено 105 млн грн», – отметила она.

Так, по словам Старостенко, городская власть выделила на термосанацию 32 млн грн из столичного бюджета и привлекла еще 73 млн грн внебюджетных средств по льготной кредитной линии НЕФКО.

«Город фактически не будет тратить дополнительных средств на погашение этого кредита, поскольку необходимая сумма будет освобождаться за счет экономии по расходам на энергоносители. Ведь после проведения полной термосанации помещения ожидаемая экономия на ресурсах составит около 40-45%», – пояснила она.

Заместитель председателя КГГА также добавила, что все объекты, которые участвуют в проекте, были выбраны по результатам проведенного энергоаудита всех учебных заведений города: «Мы выбрали те, где фиксировалась критическая потеря тепла, а температура в помещениях зимой достигала 9-11 градусов. Вместе с тем, главным условием для начала проведения ремонтных работ стала договоренность с родителями по обеспечению их детей местами в соседних детсадах».

Отметим, что в пилотном проекте по термосанации принимают участие 12 учебных заведений в 6 районах города:

- Голосеевский район – ДОУ №№ 372, 402, 406;

- Дарницкий район – лицей «Научная смена» (завершено к 1 сентября 2015 года);

- Днепровский район – ДОУ №№ 471, 521;

- Печерский – ДОУ №№ 424, 653;

- Святошинский район – ДОУ №№ 560, 601;

- Соломенский – ДОУ №№ 654, 17.

Работы по термосанации предусматривают утепление фасада, замену окон на энергосберегающие, замена входных дверей, утепление кровли, реконструкцию систем отопления и вентиляции, внедрение систем погодного регулирования.