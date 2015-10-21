Корбан предлагает припаркованные в киевских дворах автомобили убрать под стадионы

По его словам, в мире существует масса эффективных технологических решений относительно того, «как убрать парковки с земли и вынести их или под землю, или над». «Они компактные и технологически недорогие. Нужна только политическая воля, чтобы начать это делать», – отметил Корбан в рамках проекта Forbes.net.ua «8 вопросов будущему мэру Киева».

«Вот вам простой пример. В каждом районе города есть несколько школ. И при них – стадионы. Сейчас решается вопрос передачи части этих стадионов в концессию каким-то частным инвесторам. А нужно построить под ними подземные парковки. Чтобы водители могли там безопасно и комфортно ставить свои автомобили. Но при условии, что плата за эту парковку пойдет на восстановление стадиона, его оснащение современным оборудованием и т.д. В результате люди получают хорошую безопасную парковку, во дворах освобождаются газоны, а дети занимаются спортом на классных стадионах», – рассказал Корбан.

Кандидат в мэры столицы при этом отметил, что решать вопрос парковок во дворах должен избранный совет микрорайонов с учетом воли громады.