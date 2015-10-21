Кличко поручил силовикам предотвращать провокации и подкуп избирателей в день голосования

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время совещания с представителями правоохранительных органов, СБУ, ГСЧС и заместителями председателя КГГА по обеспечению порядка в день голосования на выборах.

«Мы знаем, насколько сегодня сложна в Украине ситуация. Мы знаем, что в день голосования возможны провокации, случаи манипуляций, подкуп избирателей. Часто кандидаты, чтобы получить результат, используют нечестные методы. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить соблюдение законности, безопасность граждан и провести местные выборы согласно демократическим стандартам», - отметил мэр.

Кличко отметил, что главным на выборах должны быть максимальная прозрачность и открытость избирательных процедур. «Нужно срочно информировать СМИ о чрезвычайных ситуациях во время избирательного процесса и оперативно реагировать на них. Самый действенный способ избежать и предупредить провокации - информировать общественность. Киев должен показать пример, как нужно проводить выборы честно, прозрачно», - подчеркнул городской голова.

Читайте такжеКличко рассчитывает избежать коллапса на дорогах, заранее подготовив новую снегоуборочную технику - эксперт

Виталий Кличко призвал представителей органов власти обеспечить максимально слаженную работу, координацию усилий, чтобы избежать чрезвычайных происшествий во время голосования.

Руководитель столичной милиции Александр Терещук отметил, что ведомство предприняло все необходимые меры для обеспечения избирательного процесса и готово противодействовать провокациям и нарушениям во время избирательного процесса.

При этом общественный порядок в городе и непосредственно на участках будут обеспечивать 4600 стражей порядка: сотрудников милиции, полиции и Национальной Гвардии.