Столичная власть анонсировала открытие четырех новых детсадов в 2016 году

В 2016 году столичная власть планирует открыть 4 новых детских сада в разных районах Киева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции начале строительства детсада на проспекте Науки в Голосеевском районе.

Кличко отметил, что дефицит мест в дошкольных учебных заведениях является значительной проблемой, которую столичная власть решает. Мэр напомнил, что на начало года очередь в детские сады составляла 14 тысяч детей. В то же время, подчеркнул Виталий Кличко, в этом году в Киеве были построены 2 новых сада и восстановлена работа дополнительных групп, благодаря чему очередь сократилась до 12 тысяч человек.

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"Наша задача - строить садики. Планом на следующий год предусмотрено построить и ввести в эксплуатацию 4 детских сада на 650 мест. В Киеве активно ведется строительство новых микрорайонов. И очень часто жители этих районов жалуются, что дома строят, а садов и школ нет", - сказал Кличко.

Мэр также добавил, что новые сады должны иметь достойные и комфортные условия для обучения детей. Кличко отметил, что к строительству детских садов столичные власти активно привлекает также инвесторов. Он выразил благодарность правительству Германии за оказанную финансовую помощь в размере почти 5 млн евро на реконструкцию садов.

Один из садов, который будет построен в следующем году – в Голосеевском районе на проспекте Науки, 63-а. Садик будет трехэтажным. Заведение рассчитано примерно на 150 детей. В современном учебном заведении обустроят бассейн, актовый и спортивный залы, арт-студию и театральный салон. Проектом предусмотрен пассажирский лифт, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Будет обеспечена сеть Интернет.

Садик планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября 2016 года.