В ноябре за средства немецкого правительства будет открыто 15 дополнительных групп в четырех детсадах Киева – Старостенко

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции ремонта в дошкольном учебном учреждении № 795 Деснянского района, передает сайт КГГА.

«Нехватка детских садов – одна из наиболее острых проблем города, которую команда мэра Виталия Кличко успешно решает, несмотря на сложные экономические условия. В частности, во время визита в Германию мэр Киева Виталий Кличко договорился о выделении 4,5 млн евро для развития социальной инфраструктуры города. Киевскими властями принято решение, что на эти деньги будут восстановлены дополнительные группы в тех детских садах, где часть помещения использовалась не по целевому назначению, а сдавалась в аренду», – сказала она.

По словам Анны Старостенко, на конкурсной основе было определено 29 детсадов, где в течение двух лет действиями проекта предусмотрено восстановить 75 дополнительных групп. «В первых пилотных четырех детсадах в Подольском, Дарницком и Деснянском районах уже почти завершены ремонтные работы. Имеем надежду, что все 15 дополнительных групп, которые рассчитаны на 375 детей, заработают уже со следующего месяца», – добавила она.

В частности, как рассказала заместитель председателя КГГА, детсад № 795, где состоялась инспекция, должен заработать на полную мощность уже 1 ноября: «Символично, что в 1995 году это заведение фактически прекратило свою работу, на сегодня оно полностью освобождено от арендаторов. И почти 20 лет спустя городская власть восстанавливает его полную мощность – 14 групп на 250 мест. Сейчас в нем работает уже 8 групп, а до конца октября будет открыто еще 6 групп, две из которых было восстановлено за средства города».

Анна Старостенко также подчеркнула, что все ремонтные работы, которые проводятся в рамках программы финансирования за средства немецкого правительства, контролируются как немецкой стороной, так и городскими властями. При этом все помещения соответствуют санитарным нормам, а строительные материалы дополнительно исследуются в лабораториях Главного Управления Госсанэпидслужбы м. Киева на безопасность.