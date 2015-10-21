В ресторане в центре Киева произошла стрельба, есть раненые - СМИ

18:40, 21 октября 2015
Киев
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В ресторане в центре Киева в переулке Бутышева произошла стрельба, ранен посетитель.

REUTERS

Как сообщает Украинская правда, стрельба произошла около 18.10. Было слышно два выстрела.

По словам сотрудников ресторана, трое мужчин кавказской внешности отдыхали в заведении.

"Потом пришли еще трое молодых людей, они сели отдельно. Через некоторое время между двумя компаниями мужчин возник конфликт, завязалась драка. Один из мужчин с кавказской внешностью выстрелил в молодого парня. Он попал ему в ногу", - цитирует издание сотрудников ресторана. 

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Роман Кравець / pravda.com.ua
Роман Кравець / pravda.com.ua

Как отмечается,после этого из ресторана выбежали трое мужчин. Один из очевидцев сообщил, что во время бегства злоумышленники случайно совершили еще один выстрел уже на улице.

В результате второго выстрела никто не пострадал. Мужчины забежали в арку соседнего двора и исчезли.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Раненому оказывают помощь.

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