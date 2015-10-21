В результате стрельбы в центре Киева ранены два человека - МВД

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

В частности, отмечается, что в результате инцидента телесные повреждения получили двое человек.

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В милиции сообщили, что "происшествие случилось примерно полчаса назад. В одном из кафе между посетителями возник конфликт. Впоследствии один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате ранения получили мужчина и женщина".

В главке подчеркнули, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Милиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ресторане в центре Киева произошла стрельба, есть раненые.