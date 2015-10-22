Бюджетные решения в Киеве должны проходить через общественные слушания и одобряться Киевсоветом – Корбан

«Сегодня город не распоряжается деньгами. Кабмин забирает все, а потом с барского плеча выделяет Киеву какую-то сумму. Я считаю, что нужно сделать все наоборот. То, что зарабатывает город и горожане, остается в городском бюджете. А в центральный отчисляется определенный законом процент. Все остальные деньги прозрачно распределяются. Любой киевлянин может зайти на сайт и в режиме онлайн посмотреть статьи бюджета, расходы и т.д», - сказал Корбан в рамках проекта Forbes.net.ua «8 вопросов будущему мэру Киева».

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По его словам, деньги нужно направлять на развитие будущего города, а также на первоочередные статьи, которые определяет мэр «в рамках своей концептуальной стратегии». «Это может быть, например, частно-государственное партнерство по строительству гигантских выставочных площадей. Да, прямого дохода они не дадут, но будет косвенный доход в бюджет. Под них начнут строиться гостиницы, работать таксисты, летать самолеты. Все эти люди, которые получат работу вокруг инфраструктуры, будут платить налоги в местный бюджет. Таких концептуальных моментов очень много, и их нужно найти в Киеве», - считает Корбан.

При этом каждое важное бюджетное решение должно проходить через общественные слушания и одобряться Киевсоветом, который должен выступать в роли предохранителя от ненужных и глупых растрат.

Отвечая на вопрос о причинах технического дефолта Киева, Корбан одной из его причин назвал то, что киевские деньги были брошены в общий оборот страны, и там успешно похоронены. «А когда пришлось платить по счетам, у казначейства не оказалось достаточного количества денег, это технический дефолт. Деньги – это цифры в компьютере, а не мешки с деньгами, не сейфы. В компьютере они есть, а физически их нет. Их съела центральная власть. Когда деньги будут у Киева, а центральная власть будет получать то, что ей положено от Киева, а не наоборот, тогда не будет ситуаций с технических дефолтом», – сказал лидер УКРОПа.