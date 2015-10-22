Корбан: Я готов к радикальным мерам в решении городских проблем

«Я не готов к репрессивным мерам, но готов к радикальным. Как можно иначе действовать, если, допустим, из-за одного нарушителя, который в свое время незаконно что-то приватизировал и отхватил себе, страдает вся громада? Чьи интересы мы должны в таком случае защищать?» – сказал Корбан, отвечая на вопрос о том, готов ли он, в случае избрания городским головой Киева, в процессе реформ прибегать к нестандартным, возможно, репрессивным мерам, как, к примеру, мэр Вильнюса, который проехался на БТР по центральному проспекту города, переехав несколько неправильно припаркованных автомобилей.

Читайте такжеКорбан выступает за прозрачность работы столичной мэрии для более эффективного решения проблем киевлян

По его словам, у мэра должна быть воля для наведения порядка с ценами на коммунальные услуги. «Если есть монополия, из-за которой людям бесконтрольно повышают тарифы, а качество остается на прежнем уровне, и виновник этого беспредела – конкретный человек? Значит, эту монополию нужно силовым образом прекращать. Лично я готов это делать», – заявил Корбан в рамках проекта Forbes.net.ua «8 вопросов будущему мэру Киева».

Он уверен, что есть масса вопросов, которые можно и нужно решать подобным образом. «Местной власти этой решительности не хватает. А нашей команде хватает. Мы это доказали в Днепропетровске», – подчеркнул Корбан.