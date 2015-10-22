В Киеве cо следующей недели пустят автобус с Троещины до железнодорожного вокзала

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечают, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком по оптимизации и развитию транспортной схемы города Киева, с 28 октября этого года в столице появится новый автобусный маршрут № 114, который будет курсировать от жилого массива Троещина до Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как подчеркивается в сообщении, работа автобуса № 114 будет организована в формате эксперимента по изучению реальных пассажиропотоков и целесообразности введения маршрута в сеть общественного транспорта столицы.

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Как отмечают в Департаменте, на новом автобусном маршруте будет курсировать до 10 современных больших автобусов первого класса по такому направлению движения: ул. Милославская (от ул. Радунской) – просп. Владимира Маяковского – просп. Генерала Ватутина – Московский просп. – ул. Набережно-Рыбальская – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Борисоглебская – ул. Петра Сагайдачного – Владимирский спуск – ул. Крещатик – бул. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал «Центральный» и в обратном направлении: железнодорожный вокзал «Центральный» – ул. Симона Петлюры – бул. Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Владимирский спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Набережно-Рыбальская – Московский просп. – просп. Генерала Ватутина – просп. Владимира Маяковского – ул. Милославская (до ул. Радунской).