Столичная власть обещает за два года открыть девять детсадов и пять школ

В следующем году в Киеве планируется открыть четыре новых современных детсада и две школы, а в 2017 году - 5 детсадов и три школы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время визита в школу 140 в Святошинском районе, в которой происходит реконструкция.

"Школа 140, в которой мы находимся, была в плохом состоянии, как и многие школы. Еще в 2006 году в здании началась реконструкция со строительством школьной пристройки, но из-за нехватки денег стройку заморозили. Одновременно жители Святошинского района жаловались на нехватку мест в школах. И мы взяли на себя задачу запустить первую очередь обновленной школы уже в этом году, а в следующем году запустим вторую очередь, которая предусматривает в том числе строительство спортзала и бассейна", - отметил Кличко.

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Первый пусковой комплекс отреставрированной школы введен в эксплуатацию в августе 2015 года. Здесь размещаются 16 современных учебных классов, столовая, читальный и актовый залы. Второй пусковой комплекс предусматривает реконструкцию с частичным демонтажем существующего здания школы и строительство спортивного комплекса с бассейном. Сегодня 300 учащихся обучаются в комфортных условиях в реконструюваній школе. После второй очереди реконструкции в помещениях школы будет более 800 ученических мест.

Мэр отметил, что столичные власти вдвое увеличили финансирование сферы образования и делают все, чтобы сокращать очереди в детсады и школы и дети в столице учились в современных и комфортных условиях.

"В этом году запустили две школы и два детсада. В следующем году откроем 4 детских сада и две школы, а на 2017 год мы планируем запустить 5 детсадов и три школы. Темпов не теряем. Большая очередь в детсады, является нехватка мест в школах. Мы должны сделать комфортные условия для обучения наших детей и мы над этим работаем", - подчеркнул Кличко.

В обновленной школе директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александр Спасибко также презентовал программу социально-экономического развития Киева на 2016-2018 годы. Он отметил, что в 2016 году планируется начать строительство на 37 объектах и ввести в эксплуатацию 16.

После школы 140 мэр посетил новую спортплощадку, возведенную на территории специализированной школы №185 им. Вернадского. Это одна из 4-х спортплощадок, установленных за средства привлеченных городскими властями инвесторов с целью развития уличного спорта и поддержки здоровья киевлян, в частности детей и молодежи.