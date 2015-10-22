Выборы мэра Киева могут пройти в один тур - соцопрос

Об этом свидетельствует онлайн-опрос, проведенный изданием Новое время, передает Единисть.

В опросе приняло участие 7 тыс. чел. 50% опрошенных готовы отдать свой голос за нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Свои симпатии 15% респондентов выразили Бориславу Березе. Геннадий Корбан по результатам соцопроса набрал 6% голосов, Александр Омельченко - 6%. У Сергея Думчева всего 2% сторонников. В экспертной среде отмечают, что все соцопросы также прогнозируют победу Кличко если не в первом, то во втором туре.

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«50% голосов по онлайн-опросу - это сигнал к тому, что киевляне могут избрать мэра в один тур. И хотя вероятность, что Кличко наберет такой процент, под вопросом, потому, что онлайн опросы могут часто не показывать репрезентативную картину, но для понимания трендов - вполне подходят. Есть мнение, что если будет второй тур - то это скорее формальность. Будут попусту потрачены бюджетные деньги на печать бюллетеней и тому подобное. Выборы в один тур были бы логичными, ведь явный лидер только один. Вспомните, как было с президентскими выборами», - отметил политический эксперт Олег Постернак. Эксперт подчеркнул, что победа Кличко вполне логична, потому что он использует стратегию реальных дел.

«То есть, он строит свою кампанию на отчетах о проделанной работе, показывая конкретные, понятные людям достижения. Такие, как дороги, площади, новый транспорт, дешевый хлеб и лекарства. Люди доверяют тому, что могут почувствовать на себе лично», - подчеркнул Постернак.