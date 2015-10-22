Сюрпризов не будет, Кличко лидирует на выборах в Киеве – КИУ

В частности, 25,8% респондентов заявили, что намерены отдать свой голос, за Виталия Кличко.

Его ближайшим конкурентом стал бывший глава столицы Александр Омельченко, которому симпатизируют 10% опрошенных.

Кроме того 6% киевлян готовы проголосовать за Борислава Березу, 5,9% за Александра Пузанова, 5,1% за Сергея Думчева, а 11,6% - затрудняются дать ответ. Подобные результаты, по мнению экспертов, свидетельствуют о твердо сложившихся электоральных предпочтениях жителей столицы, что фактически исключает возможность сюрпризов.

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В частности директор всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель так прокомментировал настроение киевлян: «На мой взгляд, здесь присутствуют две показательных момента. Во-первых, это большой отрыв действующего мэра Виталия Кличко от всех остальных конкурентов. Мы видим, что в случае проведения выборов как в один, так и в два тура, разрыв настолько велик, что догнать его другим участникам избирательной гонки будет очень и очень сложно. Во-вторых, мы видим, что со своими симпатиями не определилось всего лишь 11% процентов избирателей. Это означает что избиратели, которые будут принимать решение в последний момент, вряд ли смогут внести какие-то существенные коррективы в избирательную кампанию».

Кошель также отметил, что электоральный перевес Кличко по сути лишает киевские выборы интриги.

«Даже учитывая процент тех кто не определился со своим выбором, электоральные позиции Кличко все равно остаются прочными. Сложно представить, что бы могло сильно подорвать рейтинги кандидатов или наоборот вызвать их стремительный рост. Даже если выборы растянуться на два тура, их победитель вряд ли изменится», – отметил эксперт.

Говоря о причинах существенного отрыва действующего мэра от его конкурентов, Кошель завил, что такому положению дел способствовал целый ряд факторов.

«Мы можем во многом критиковать Кличко как мера и говорить о том, что его кампания тоже несовершенна, однако по факту он не первый раз баллотируется в Киеве и имеет свою электоральную базу. Ну и наконец, в отличие от остальных кандидатов, он имеет поддержку довольно рейтинговой в столице политической партии, а слаженная командная игра всегда увеличивает результат. Все это дает основания говорить, что сенсация на киевских выборах вряд ли будет», – резюмировал Кошель.