В Киеве у здания правительства усилены меры безопасности - начальник столичной милиции

Об этом сообщил начальник ГУ МВДУ в городе Киева Александр Терещук в Facebook.

Как отметил Терещук, из-за проведения антитеррористической операции на востоке Украины, есть немало тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Терещук обратил внимание, что сейчас в столице проводится немало массовых мероприятий и акций протеста. Он подчеркнул, что люди имеют право в рамках действующего законодательства высказывать гражданскую позицию и отстаивать свои права.

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В частности Терещук напомнил, что на протяжении определенного периода у Кабмина проводится мирная акция граждан, которые установили палатки.

"Наша задача – не допустить каких-либо правонарушений. А потому, несмотря на оперативную ситуацию, мы вынуждены усилить вблизи Кабмина меры безопасности: выставить дополнительные наряды милиции и полицейских, привлечь экспертов-взрывотехников. Мы просим всех участников и организаторов акции и просто неравнодушных граждан быть максимально внимательными и осторожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра предметы (сумки, коробки и др)", - отметил Терещук.

Глава столичной милиции призвал граждан совместными усилиями "не позволить устроить любые провокации, предупредить возможные массовые беспорядки и теракты".