"Опора": В Киеве кандидат хотел купить голос полицейского за 250 гривень
11:48, 23 октября 2015Киев
640
22 октября в Киеве был зафиксирован факт передачи по 250 гривень избирателям, одним из этих избирателей был представитель новой полиции.
Происходят следственные действия по этому инциденту / oporaua.org
Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, сообщает ТСН.uа.
"Гражданин пришел туда и стал свидетелем подкупа избирателей. Сейчас происходят следственные действия по этому инциденту", - сказала она.
Читайте такжеМВД расследует факт незаконной замены членов городской избирательной комиссии в Днепропетровске
Айвазовская говорит, что таких прецедентов очень много и даже если милиция будет реагировать на них, то коррумпированные суды не дадут хода этим делам. По ее словам, сейчас на всю Украину есть 40 уголовных производств относительно подкупа избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter