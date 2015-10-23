"Опора": В Киеве кандидат хотел купить голос полицейского за 250 гривень

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, сообщает ТСН.uа.

"Гражданин пришел туда и стал свидетелем подкупа избирателей. Сейчас происходят следственные действия по этому инциденту", - сказала она.

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Айвазовская говорит, что таких прецедентов очень много и даже если милиция будет реагировать на них, то коррумпированные суды не дадут хода этим делам. По ее словам, сейчас на всю Украину есть 40 уголовных производств относительно подкупа избирателей.