Завтра в Киеве откроется 45-й кинофестиваль "Молодость"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минкультуры, фестиваль откроется фильмом Эндрю Хэя «45 лет». Лента участвовала в конкурсной программе 65-го Берлинского кинофестиваля. Исполнители главных ролей Шарлотта Рэмплинг и Том Кортни получили два Серебряных Медведя за лучшие женскую и мужскую роли.

Читайте также"Зима в огне": фильм о событиях на Майдане победил на международном кинофестивале в Торонто

Кинофестиваль «Молодость» - одно из крупнейших специализированных кинособытий Украины и Восточной Европы по версии Международной ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) и является приоритетной платформой для представления самой свежей и актуальной кинопродукции и воспроизводит самые громкие события современного кинопроцесса, как мейнстримные, так и экспериментальные. Главная задача фестиваля - содействие развитию молодого профессионального кино.

45-й фестиваль «Молодость» продлится до 1 ноября в следующих кинотеатрах: «Синема Сити», «Кронверк», «Лира», «Киев» и «Кинопанорама».

В программе 45-го кинофестиваля представлены: международный конкурс (примут участие 52 фильма); студенческий конкурс (21 фильм); короткометражный конкурс (17 фильмов); полнометражный конкурс (14 фильмов); национальный конкурс (23 короткометражных фильма 2014-2015 годов); конкурс «Солнечный зайчик» (11 фильмов); конкурс «Молодость - детям» (7 фильмов)

Внеконкурсные программы (99 фильмов) - Украинские премьеры, Франкоязычное кино, Немецкоязычное кино, Скандинавская панорама, Длинные ночи короткого метра (Германия), Длинные ночи короткого метра (Франция), Фестиваль фестивалей, Столетие, Вы еще о них услышите, Современное украинское кино, Презентация, Специальные события.

В состав жюри конкурсной программы КМКФ «Молодость» вошли Катрин Дюссар, продюсер, Франция, председатель жюри; Ярослав Пилунский, оператор, Украина; Дариуш Гаевский, режиссер, сценарист, Польша; Матиас Фрайгоф, актер, Германия; Микеланджело Мессина, директор фестиваля в Искье (Италия).

Международное жюри рассматривает только те фильмы, которые входят в конкурсную программу кинофестиваля, а также определяет победителей в следующих категориях: Гран-при (ежегодно присуждается международным жюри кинофестиваля за лучший фильм всей конкурсной программы. Обладатель Гран-при получает денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США, статуэтку «Скифский олень», который является символом кинофестиваля и диплом жюри), приз за лучший фильм в каждой категории (присуждается за лучший студенческий фильм, лучший полнометражный фильм и за лучший короткометражный фильм. Победители получают вознаграждения в размере 2,5 тыс. долларов США или эквивалентную этой сумме материальную награду и дипломы жюри).

Жюри Национального конкурса возглавил украинский режиссер Роман Балаян.

В рамках кинофестиваля, на протяжении всей фестивальной недели, будет действовать учебная платформа «Мастерская талантов».