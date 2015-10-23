На выходных в Киеве немного потеплеет, однако уже во вторник ожидается мокрый снег
16:18, 23 октября 2015Киев
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На выходных в Киеве ожидается дождливая погода с периодическими туманами, прогнозирует Украинский гидрометцентр.
В столице ожидается влажная погода / flickr.com/photos/71667217@N03
В субботу, 24 октября, в столице ожидается ночью 5-7 тепла, днем 8-10 градусов, ветер северо-западный 5-10 м/сек.
В воскресенье киевлян также ожидает дождливая погода, ночью 4-6 градусов, днем 9-11 градусов выше нуля.
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Как сообщают синоптики, уже во вторник ночью киевлян может ожидать мокрый снег. Температура ночью - 2-4 градуса тепла, днем 9-11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
Сообщается, что 24-25 октября через Украину пройдут атмосферные фронты, которые обусловят периодические дожди, от небольших до умеренных по всей территории.
Как сообщал УНИАН, во Львовепервый снег выпалеще 12 октября.
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