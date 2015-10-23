25 октября в Киеве граждане смогут получить паспорта и проголосовать

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом информировал во время брифинга руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра по выполнению мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра и депутатов Киевсовета Владимир Бондаренко.

Он добавил, что 24-25 октября в режиме дежурства будут работать все структурные подразделения исполнительного органа Киевсовета (КГГА) и районные в городе Киеве государственные администрации.

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Кроме того, во всех УИК и местах массового скопления людей будет размещена информация о горячих телефонных линиях, куда каждый сможет обратиться в случае выявления нарушения избирательного законодательства.