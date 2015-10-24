В Киевской области еще тлеет 102 гектара торфа

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киево–Святошинском районе, в с. Белогородка тлеет торф на площади 15,45 га; в Вышгородском районе, вблизи с. Демидов – 0,1 га и в с. Демидов – 2,5 га, с. Савенки – 6,8 га; в Бородянском районе, с. Бабинцы – 19,3 га, с. Новая Гребля – 13,7 га, с. Берестянка – 10,7 га, с. Пилиповичи – 14,6 га; в Иванковском районе, с. Горностайполь – 2,4 га, с. Запрутка - 4,3 га; в Броварском районе, с. Кулаженцы – 0,15 га, с. Пуховка – 1,5 га, с. Бобрик – 2 га; в Обуховском районе, с. Романовка – 1 га, в Бориспольском районе, с. Старое – 0,75 га; в Барышевском районе, вблизи г. Березань – 6,7 га.

К ликвидации последствий пожаров в круглосуточном режиме от ГСЧС привлечено 387 человек и 104 единицы техники.