В некоторых районах Киева в "день тишины" продолжают агитацию и стараются подкупить избирателей

В Киеве в «день тишины» перед выборами в местные органы власти зафиксированы факты размещения агитационной продукции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Как информирует Городской координационный центр по решению вопросов обеспечения выполнения мер, определенных избирательным законодательством, о подготовке и проведении выборов Киевского городского головы и депутатов Киевсовета, на территории 10 административных районов фиксируются случаи продолжения размещения агитационной продукции, а в Соломенском и Оболонском районах – попытки подкупа избирателей.

Пресс-служба отмечает, что информация о нарушениях оперативно передается в органы внутренних дел.