Политические силы готовятся сорвать выборы в Киеве на отдельных участках - милиция

Столичные правоохранительные органы владеют информацией, что некоторые политические силы в Киеве в день голосования на местных выборах готовят провокации, чтобы сорвать избирательный процесс на отдельных избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук.

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“У нас есть информация о том, что отдельные политические силы намерены сорвать выборы в Киеве на отдельных участках, где считают, что проиграют”, - сказал Терещук.

Он объяснил, что, по оперативным данным, для этого эти политические силы (какие именно он не уточнил) хотят завезти на отдельные участки лиц с журналистскими удостоверениями и так называемых наблюдателей. “К этим мерам даже планируют и подбирают, чтобы привлечь так называемых журналистов крепкого спортивного телосложения. Мы эту информацию проверяем и работаем на упреждение”, - сказал Терещук.

Он заверил, что “милиция Киева сегодня готова навести порядок и обеспечить порядок на выборах”.

Начальник столичной милиции еще раз сообщил, что общее число правоохранителей, которые будут обеспечивать проведение выборов в Киеве, составит 5 тысяч человек. В этом составе будут сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, полицейские, курсанты Национальной академии МВД, бойцы Национальной гвардии, батальоны органов внутренних дел, сотрудники которых вернулись на ротацию из зоны АТО, а также до 100 военных спецназовцев.

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“Работать мы будем до тех пор, пока последний бюллетень не будет сдан в территориальную избирательную комиссию”, - сказал Терещук.

В контексте этого он отметил, что правоохранители сегодня заступили на охрану всех избирательных участков. “Все они вооружены, мы тесно сотрудничаем с работники СБУ, прокуратуры, общественными организациями”, - добавил Терещук.