Милиция заявляет о 10 партиях, которые продолжают агитировать в Киеве в "день тишины"

В Киеве в «день тишины» 10 политических партий тем или иным способом продолжают вести предвыборную агитацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук.

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“Сегодня с 12 ночи и до утра следующего воскресенья у нас так называемый “день тишины”, когда запрещено вести политическую агитацию. К сожалению, зарегистрировано 34 сообщения о нарушениях относительно запрета агитации, из них 26 сообщений о размещении агитационных плакатов на балконах частного жилища, 7 сообщений об агитации на заборах и даже один агитационный видеоролик на одном из телеканалов... 10 политических партий нарушили день тишины. По определенным соображениям я их называть не буду, чтобы потом милицию не обвинили в распространении негативной или позитивной информации”, - сказал Терещук.

Также он сообщил, что за все время предвыборной кампании в Киеве было зафиксировано 1084 нарушения избирательного законодательства, открыто 54 уголовных производства, из них 16 - за подкуп избирателей, 12 - за кражи, 5 - за хулиганство.

Кроме того, составлено 130 административных протоколов, которые направлены в суд для принятия решения.