По состоянию на 8:30 открылись все избирательные участки Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

"По состоянию на 8.30 в городе Киеве открыты все избирательные участки", - сказал он.

В то же время Бондаренко отметил, что была проблема с двумя участковыми избирательными комиссиями.

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"В одной ситуации у членов комиссии застрял ключ в сейфе и, соответственно, долго его открывали. На другом избирательном участке председатель участковой комиссии потерял ключ от сейфа, в результате чего пришлось сейф вскрывать вручную - это Печерский район", - рассказал он.

Так, по состоянию на 8.00 были открыты все участки, кроме двух, где были проблемы с сейфами.

Других проблем пока нет, отметил Бондаренко.

Непосредственно в день выборов, по состоянию на 8.30 не было зафиксировано нарушений.