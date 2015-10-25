По состоянию на 8:30 открылись все избирательные участки Киева
По состоянию на 8.30 открылись все 1089 избирательных участков города Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
"По состоянию на 8.30 в городе Киеве открыты все избирательные участки", - сказал он.
В то же время Бондаренко отметил, что была проблема с двумя участковыми избирательными комиссиями.
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"В одной ситуации у членов комиссии застрял ключ в сейфе и, соответственно, долго его открывали. На другом избирательном участке председатель участковой комиссии потерял ключ от сейфа, в результате чего пришлось сейф вскрывать вручную - это Печерский район", - рассказал он.
Так, по состоянию на 8.00 были открыты все участки, кроме двух, где были проблемы с сейфами.
Других проблем пока нет, отметил Бондаренко.
Непосредственно в день выборов, по состоянию на 8.30 не было зафиксировано нарушений.