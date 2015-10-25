На одном из участков Киева зафиксировали попытку организации махинаций по схеме "косынка"

Об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.

«Один из членов комиссии выдавал бюллетени подставным лицам, которые при этом не расписывались в списке избирателей. Такие лица имели при себе специальные отметки (так называемые "косынки"), по которым этот член комиссии мог их распознать и выдать бюллетени», - отмечается в сообщении.

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В КИУ отметили, что, согласно закону, член комиссии должен проверить паспорт избирателя, удостоверяющий личность, и место его регистрации. Избиратель в свою очередь должен поставить подпись в списке избирателей.

«Нарушение заметили наблюдатели, милиция поставлена в известность, и сейчас проводятся следственные действия. Подобное нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет», - говорится в сообщении.

В КИУ объяснили, что такая избирательная махинация может привести к массовым нарушениям из-за большого количества подставных лиц, которые могут получить бюллетени от такого члена комиссии.