Явка по Киеву по состоянию на 11.00 составляет около 10-11%
12:35, 25 октября 2015Киев
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Средняя явка по Киеву на местных выборах по состоянию на 11.00 составляет около 10-11%.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
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"Оперативная информация, не официальная. По состоянию на 11:00 явка в среднем по Киеву - 10-11%", - сказал он.
В то же время Бондаренко прогнозирует, что в целом явка будет до 50%.
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