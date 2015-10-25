Явка по Киеву по состоянию на 11.00 составляет около 10-11%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

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"Оперативная информация, не официальная. По состоянию на 11:00 явка в среднем по Киеву - 10-11%", - сказал он.

В то же время Бондаренко прогнозирует, что в целом явка будет до 50%.