На Крещатике неизвестные вырвали бетонные ограничители, водители вновь превратили тротуар в парковку (фото)

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры в соцсети. "Сегодня уже несколько полусфер варварски вырваны вместе с креплениями (вес одной полусферы 55 кг) и машины вновь паркуются на пешеходной зоне Крещатика", - говорится в сообщении.

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В Департаменте напомнили, что бетонные полусферы на тротуаре Крещатика установили по многочисленным просьбам жителей города.

В сообщении отмечается, что Департамент обратился в правоохранительные органы по поводу разрушения ограничительных бетонных конструкций.

В то же время КП "Киевтранспарксервис" в ближайшее время установит вырванные бетонные полусферы на свои места.

"Надеемся, что больше никому не захочется заниматься этим глупым и бессмысленным делом – вырывать бетонные ограждения в центре нашей столицы", - подытожили в Департаменте.

Напомним, 16 октября КП "Киевтранспарксервис" установило 326 бетонных полусфер на тротуаре улицы Крещатик, чтобы предотвращать незаконный заезд и парковку автомобилей.