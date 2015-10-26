На Крещатике неизвестные вырвали бетонные ограничители, водители вновь превратили тротуар в парковку (фото)
На Крещатике вырвали бетонные полушария, установленные для ограничения заезда автомобилей на тротуар. Теперь машины снова паркуют на пешеходной зоне.
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры в соцсети. "Сегодня уже несколько полусфер варварски вырваны вместе с креплениями (вес одной полусферы 55 кг) и машины вновь паркуются на пешеходной зоне Крещатика", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПешеходная Контрактовая площадь и одностороннее движение: каким хотят сделать Подол (фото)
В Департаменте напомнили, что бетонные полусферы на тротуаре Крещатика установили по многочисленным просьбам жителей города.
В сообщении отмечается, что Департамент обратился в правоохранительные органы по поводу разрушения ограничительных бетонных конструкций.
В то же время КП "Киевтранспарксервис" в ближайшее время установит вырванные бетонные полусферы на свои места.
"Надеемся, что больше никому не захочется заниматься этим глупым и бессмысленным делом – вырывать бетонные ограждения в центре нашей столицы", - подытожили в Департаменте.
Напомним, 16 октября КП "Киевтранспарксервис" установило 326 бетонных полусфер на тротуаре улицы Крещатик, чтобы предотвращать незаконный заезд и парковку автомобилей.