На столицу надвигается непогода: синоптики предупредили о сильных порывах ветра
В ближайший час, по данным Укргидрометцентра, и до конца суток 26 октября в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.
Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
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"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий; укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность", - говорится в сообщении.
Внимание! 26 октября в Киеве ожидаются порывы вітруУправління по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоу...Posted by КО "Киевзеленстрой" on 26 октября 2015 г.