На столицу надвигается непогода: синоптики предупредили о сильных порывах ветра

17:39, 26 октября 2015
Киев
2326

В ближайший час, по данным Укргидрометцентра, и до конца суток 26 октября в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.

Ветер / Фото УНИАН

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Читайте такжеНа выходных в Киеве немного потеплеет, однако уже во вторник ожидается мокрый снег

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий; укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность", - говорится в сообщении.

Внимание! 26 октября в Киеве ожидаются порывы вітруУправління по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоу...

Posted by КО "Киевзеленстрой" on 26 октября 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter