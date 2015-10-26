Столичная полиция задержала больного гепатитом мужчину, который порезал себе шею в маршрутке
Сегодня патрульная полиция получила сообщение, что человек на Бессарабской площади приставил себе к горлу кусок стекла и грозится покончить с собой.
Об этом говорится на странице столичной патрульной полиции в Facebook.
Отмечается, что после прибытия патрульные уговаривали его убрать стекло и выйти из магазина. Но мужчина перебежал на другую сторону Крещатика и забежал в маршрутку, в которой было много людей.
"Патрульный полицейский решил задержать мужчину, потому что тот начал размахивать куском стекла в транспорте и мог нанести вред не только себе, но и пассажирам", - говорится в сообщении.
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Однако во время задержания мужчина успел нанести себе несколько резаных ран на шее и несколько царапин полицейскому.
Впоследствии мужчину мужчину передали врачам "скорой".
"Оказалось, что он болен гепатитом. Полицейский пройдет обследование в больнице", - отметила патрульная полиция.
Экипаж столичной патрульной полиции получил сообщение, что человек на Бессарабской площади приставил себе к горлу шмато...Posted by Патрульная полиция Украины on 26 октября 2015 г.