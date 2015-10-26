Столичная полиция задержала больного гепатитом мужчину, который порезал себе шею в маршрутке

Об этом говорится на странице столичной патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что после прибытия патрульные уговаривали его убрать стекло и выйти из магазина. Но мужчина перебежал на другую сторону Крещатика и забежал в маршрутку, в которой было много людей.

"Патрульный полицейский решил задержать мужчину, потому что тот начал размахивать куском стекла в транспорте и мог нанести вред не только себе, но и пассажирам", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков назвал 12 основных достижений столичной полиции

Однако во время задержания мужчина успел нанести себе несколько резаных ран на шее и несколько царапин полицейскому.

Впоследствии мужчину мужчину передали врачам "скорой".

"Оказалось, что он болен гепатитом. Полицейский пройдет обследование в больнице", - отметила патрульная полиция.