Пассажиры столичного скоростного трамвая смогут оплатить проезд банковской картой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, также на этих станциях отныне пассажиры имеют возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Запуск системы состоялся при участии первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова.

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«Внедрение бесконтактной системы оплаты за проезд в коммунальном транспорте - это первый шаг к переходу на электронную систему оплаты за проезд во всем общественном транспорте столицы. В этот момент городская власть во главе с мэром Виталием Кличко активно внедряет проект умного управления городом Smart City, и переход на бесконтактную и электронную систему оплаты проезда является одним из шагов для его реализации», — отметил Никонов.

Бесконтактно оплатить проезд на линии скоростного трамвая так же просто, как и в метро и фуникулере: достаточно поднести банковскую карточку к терминалу на турникете. Сумма, соответствующая стоимости проезда, будет автоматически снята со счета. За оплату проезда бесконтактной картой дополнительная комиссия с клиента не взимается. Стоимость будет такой же, как и при обычной оплате.

Кроме того, специалистами коммунального предприятия «Киевпасстранс» полностью подготовлена телекоммуникационная инфраструктура на всех станциях Борщаговской линии скоростного трамвая для дальнейшего оснащения остальных станций банковскими терминалами.

Напомним, что 19 июня технология бесконтактной оплаты проезда банковскими картами и устройствами была запущена на 17 станциях Киевского метрополитена. Тогда Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где оплатить проезд в метро можно непосредственно на турникете, используя бесконтактную банковскую карточку. С 31 августа оплатить за проезд бесконтактно можно и в Киевском фуникулере.