В Киеве рядом с Лаврой устроили замаскированный vip-автобазар (фото)

Об этом сообщает "Вести".

Это площадка для продажи vip-машин и расположилась она прямо на тротуаре, перекрыв 200 квадратных метров улицы для пешеходов.

Раньше на этом месте была платная парковка для всех желающих, сейчас же в огражденном забором месте стоит с десяток автомобилей класса люкс.

Среди «мерсов» и представительских «фольксвагенов» можно найти внедорожник «Порше Кайенн», на котором последние пять лет ездила певица Настя Каменских.

Фирма берет под реализацию авто у киевлян. Поставить на продажу машину можно абсолютно бесплатно.

«Это принцип комиссионки: хозяин называет адекватную рыночную цену, а мы сверху закладываем свой процент», - пояснили на площадке.

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По словам директора КП «Киевтранспарксервис» Владимира Першина, они не ведут самостоятельно деятельности на этой парковке.

«У нас договор с отелем, поэтому они и работают там. А насчет нарушения законодательства, то об этом можно будет судить только после выяснения статуса земли, на которой находится парковка. Чья она - городская или частная, у кого находится в собственности или кто ее арендует», - сказал Першин.

Хотя о том, что там появились авто с наклейками на лобовом стекле, Першину известно. «Я это видел. Меня тоже посетила мысль, что это выглядит как площадка для торговли автомобилями», - отметил он.

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Как сообщает издание со ссылкой на департамент благоустройства, территория возле «Салюта» - официальная парковка «Киевтранспарксервиса», которую по хитрой схеме превратили в автобазар.

«Ее взял в аренду предприниматель, за нее он по официальному договору парковки платит в месяц 24 тысячи грн. И здесь есть нестандартный случай, когда эта фирма предоставляет услуги парковки организаторам автобазара. Видимо, собственник автосалона позиционирует это просто как парковочные места. Так что с точки зрения легальности - парковка легальная, деньги в бюджет платит», - рассказал «Вестям» глава департамента благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

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А с точки зрения предпринимателя, который использует ее как авторынок, - это уже хитрость и ухищрения, продолжает Белоцерковец.

По его словам, в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА считают неправильным, что парковка используется под стоянку транспортных средств, у которых нет номеров.

«С парковщиком они обещали провести профилактическую беседу и разорвать взаимоотношения », - заключил наш собеседник.

Как сообщал УНИАН, в июле мэр Киева Виталий Кличко дал поручение убрать мобильные кофейни, торговые палатки, а также прекратить незаконную торговлю и стихийную парковку в непредназначенных для этого зонах.