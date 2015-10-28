Кличко: На Бортнической станции аэрации начался первый этап подготовки к реконструкции
Реконструкция Бортнической станции аэрации начнется не раньше чем через год. Сейчас идет подготовка для реализации проекта.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время проверки подготовительных работ для проведения полной реконструкции БАС, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
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"На Бортнической станции аэрации начался первый этап подготовки к реализации проекта реконструкции БСА совместно с японской стороной. Нам нужен еще год на согласование документации и проведение подготовительных работ. И в течение трех лет мы реализуем первый этап проекта, когда жители окрестных районов уже смогут ощутить отсутствие выбросов сероводорода - того неприятного запаха, который сегодня есть в Дарницком районе", - отметил Кличко.
По его словам, на сегодня на 5-м пусковом комплексе БСА происходит прокладка временных инженерных сетей; снос и пересадка зеленых насаждений; гидронамыв территории; наращивание дамб каскада №5 на иловых полях №2, для складирования ила. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены до конца 2016 года, - сказал Кличко.
Мэр также отметил, что проблема утилизации отходов на Бортнической станции аэрации стоит остро. Для решения этой проблемы город привлекает различные проекты и компании.
По его словам, на БСА сегодня запустили установку БМ-1, которая утилизирует ил и производит на его основе альтернативное жидкое топливо "Биомазут". Проект разработала одна из компаний совместно с горадминистрацией.
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"Мы только увидели новые технологии сгорания биоила. Они дают возможность практически полного сгорания и утилизации ила на БСА. А с другой стороны, мы получаем источник энергии, который можно использовать в городских нуждах. Сейчас проходят тестовые испытания. В течение месяца-двух мы сможем четко сказать, насколько эти технологии эффективны", - отметил Кличко.
Он добавил, что иловые поля Бортнической станции аэрации несут экологическую угрозу: "В предыдущие годы были неоднократные прорывы на иловых полях, и бросались все силы и средства, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Если новые технологии себя оправдают, это будет также одним из шагов в направлении экологической безопасности в городе".
Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистительные сооружения для сточных вод города Киева, близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий. Еще 1989 года БСА была признана аварийной.
Япония выделяет 108 млрд иен (около 800 млн долл.) на реконструкцию Бортнической станции аэрации.