Кличко: На Бортнической станции аэрации начался первый этап подготовки к реконструкции

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время проверки подготовительных работ для проведения полной реконструкции БАС, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

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"На Бортнической станции аэрации начался первый этап подготовки к реализации проекта реконструкции БСА совместно с японской стороной. Нам нужен еще год на согласование документации и проведение подготовительных работ. И в течение трех лет мы реализуем первый этап проекта, когда жители окрестных районов уже смогут ощутить отсутствие выбросов сероводорода - того неприятного запаха, который сегодня есть в Дарницком районе", - отметил Кличко.

По его словам, на сегодня на 5-м пусковом комплексе БСА происходит прокладка временных инженерных сетей; снос и пересадка зеленых насаждений; гидронамыв территории; наращивание дамб каскада №5 на иловых полях №2, для складирования ила. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены до конца 2016 года, - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что проблема утилизации отходов на Бортнической станции аэрации стоит остро. Для решения этой проблемы город привлекает различные проекты и компании.

По его словам, на БСА сегодня запустили установку БМ-1, которая утилизирует ил и производит на его основе альтернативное жидкое топливо "Биомазут". Проект разработала одна из компаний совместно с горадминистрацией.

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"Мы только увидели новые технологии сгорания биоила. Они дают возможность практически полного сгорания и утилизации ила на БСА. А с другой стороны, мы получаем источник энергии, который можно использовать в городских нуждах. Сейчас проходят тестовые испытания. В течение месяца-двух мы сможем четко сказать, насколько эти технологии эффективны", - отметил Кличко.

Он добавил, что иловые поля Бортнической станции аэрации несут экологическую угрозу: "В предыдущие годы были неоднократные прорывы на иловых полях, и бросались все силы и средства, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Если новые технологии себя оправдают, это будет также одним из шагов в направлении экологической безопасности в городе".

Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистительные сооружения для сточных вод города Киева, близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий. Еще 1989 года БСА была признана аварийной.

Япония выделяет 108 млрд иен (около 800 млн долл.) на реконструкцию Бортнической станции аэрации.