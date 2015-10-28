Власть сознательно занижает результаты "УКРОПа" в Киеве – Симанский

«Что касается выборов в Киеве. Такого не бывает, что социология перед выборами показывает 7%, а в результате мы получаем гораздо более низкие результаты», – рассказал Дмитрий Симанский в эфире телеканала «Эспрессо.TV».

Он пояснил, что в первую очередь это связано с многочисленными нарушениями: «Мы неоднократно выявляли факты косвенного подкупа преимущественно представителями провластных партий».

Во-вторых, по данным "УКРОПа", явка избирателей была на уровне 25 процентов. А затем произошло неслыханное увеличение количества проголосовавших в Киеве. Это случилось благодаря технологии «карусель» и голосования не по месту прописки (так называемая «косынка»), считает политик. Кроме того, Симанский отметил, что на многих участках количество использованных и не использованных бюллетеней не совпадает с количеством бюллетеней, выданных на участок. «И именно таким образом произошли манипуляции, а любой специалист по выборам знает, что так поступают в пользу правящей партии. Мы видим, что Киев теперь – единственный крупный город Украины, где партия "УКРОП" не будет представлена ​​в городском совете», – сказал он.

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«Сейчас популярна еще одна вещь – затягивание с обнародованием результатов. Это, как правило, делается для возможности изменить реальный результат голосования. Таким образом власть пытается улучшить результаты отдельных партий или кандидатов», – добавил Симанский.

Отвечая на вопрос о финансовой стороне выборов, Симанский выразил мнение, что больше всего на кампанию потратили представители власти. «Почти каждый киевлянин расскажет о «письмах счастья» от Кличко, о том, как за деньги депутатов, а фактически – за бюджетные деньги, строились многочисленные детские площадки, асфальтировались дороги. Только при этом забывали ставить таблички, что это сделано за счет госбюджета, а скромно «рисовали», что это сделал кандидат от партии «Солидарность» или их сателлита в Киеве – партии «Единство», – отметил он.

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Что касается партии "УКРОП", то на избирательную кампанию, по словам Симанского, она тратила «средства членов нашей партии – бизнесменов, каждый из которых может отчитаться о происхождении каждой копейки».