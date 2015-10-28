Кличко ожидает, что правоохранители назовут фамилии коррупционеров из КГГА

Об этом он заявил в комментарии журналистам.

При этом Кличко выразил надежду, что правоохранительные органы в ближайшее время назовут фамилии людей, которые разворовывали деньги киевлян, и привлекут их к ответственности.

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"Мы провели внутренний аудит в КГГА обнаружили многомиллионные нарушения и потери, а по сути – украденные деньги. Все материалы мы давно передали в прокуратуру. И я очень рад, что дела наконец сдвинулись с места и уже открытые уголовные производства. Надеюсь, в ближайшее время правоохранительные органы смогут назвать фамилии тех людей, которые должны отвечать за финансовые нарушения и хищения средств города. Борьба с коррупцией должна иметь результат – прежде всего, чтобы люди, которые нарушили закон, отвечали по закону", – подчеркнул мэр.

Как стало известно, столичная прокуратура начала 60 уголовных производств по результатам внутреннего финансового аудита деятельности Киевской городской администрации, которые КГГА передала правоохранителям. 10 служащим сообщено о подозрении.