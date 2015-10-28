В Киеве открыли мемориальную доску митрополиту Шептицкому
20:41, 28 октября 2015Киев
294
На фасаде столичного Дома учителя представители Украинской греко-католической церкви открыли мемориальную доску-барельеф митрополиту Андрею Шептицкому.
В Киеве открыли памятную доску митрополиту Шептицкому / УНИАН
Как заявил председатель УГКЦ Святослав Шевчук, это первая памятная доска в Киеве, сообщает Радио Свобода.
Автор мемориального знака Шептицкому - Любомир Ведмедь, изготовил его скульптор Иван Микитюк.
Читайте такжеВ Киеве состоялась презентация книги "Андрей Шептицкий" из серии "Украинские государственники"
Кроме этого, состоялось открытие выставки "Андрей Шептицкий: большой неизвестный" и планируется международная научная конференция, посвященная митрополиту.
В Киеве ныне проходит неделя Андрея Шептицкого.
Митрополит Шептицкий более 40 лет возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.
Читайте такжеВатикан начинает процесс беатификации митрополита Шептицкого
УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter