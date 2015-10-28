В Киеве открыли мемориальную доску митрополиту Шептицкому

20:41, 28 октября 2015
Киев
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На фасаде столичного Дома учителя представители Украинской греко-католической церкви открыли мемориальную доску-барельеф митрополиту Андрею Шептицкому.

шептицкий доска / УНИАН

Как заявил председатель УГКЦ Святослав Шевчук, это первая памятная доска в Киеве, сообщает Радио Свобода.

Автор мемориального знака Шептицкому - Любомир Ведмедь, изготовил его скульптор Иван Микитюк.

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Кроме этого, состоялось открытие выставки "Андрей Шептицкий: большой неизвестный" и планируется международная научная конференция, посвященная митрополиту.

В Киеве ныне проходит неделя Андрея Шептицкого. 

Митрополит Шептицкий более 40 лет возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

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УНИАН

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