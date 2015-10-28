В Киеве открыли мемориальную доску митрополиту Шептицкому

На фасаде столичного Дома учителя представители Украинской греко-католической церкви открыли мемориальную доску-барельеф митрополиту Андрею Шептицкому.

Как заявил председатель УГКЦ Святослав Шевчук, это первая памятная доска в Киеве, сообщает Радио Свобода. Автор мемориального знака Шептицкому - Любомир Ведмедь, изготовил его скульптор Иван Микитюк. Читайте такжеВ Киеве состоялась презентация книги "Андрей Шептицкий" из серии "Украинские государственники" Кроме этого, состоялось открытие выставки "Андрей Шептицкий: большой неизвестный" и планируется международная научная конференция, посвященная митрополиту. В Киеве ныне проходит неделя Андрея Шептицкого. Митрополит Шептицкий более 40 лет возглавлял Украинскую греко-католическую церковь. Читайте такжеВатикан начинает процесс беатификации митрополита Шептицкого

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